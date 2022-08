El latinoamericano Anderson Zuluaga, ciudadano colombiano, llegó a Lima en medio de su travesía por toda Sudamérica. “Dos compañeros vinieron hasta Lima en patines alguna vez, hace por ahí cuatro años. Entonces me dije ‘Sí se puede hacer algo en patines, hasta lejos’. Me encanta viajar y patinar, son dos sueños que se me combinan. La vida es muy corta, cumplamos los sueños”, manifestó. (Fuente: América TV)