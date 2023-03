Don Pedrito fue invitado al programa ‘Amor Fuego’ y se atrevió a cocinar un pollo saltado para Rodrigo González y Gigi Mitre. Sin embargo, no dejaron a un lado las duras críticas del popular cocinero hacia el programa de América Televisión, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: “Hay un programa por ahí ‘Mi mamá no sé cuantos’, ¿qué enseña? Dime, por favor. El asunto no es hacer payasadas, es dar solución”, expresó. (Fuente: Willax TV)