Anoche en la entrevista con la ‘Chola Chabuca’, Érika Villalobos habló sobre la polémica que se generó cuando anunciaron el estreno de la nueva novela ‘Perdóname’. La actriz se mostró afectada cuando le consultaron por las críticas al participar en esta producción con Aldo Miyashiro. “Me he dado cuenta que mucha gente quiere que yo odie, pero les digo que no voy a odiar, mi corazon no tiene cabida para el odio”, manifestó la artista. (Fuente: América TV)