Ernesto Pimentel consideró que el Gringo Karl actuó mal por poner fin a la relación con Flor de Huaraz debido a que no pudieron tener hijos, ya que “una relación no se basa” en eso.. “Está equivocado. Tú (Flor) no necesitas al ‘Gringo Karl’ ni a Junior Marcano, ni a un hijo. Tú necesitas ser feliz y encontrarlo en tu corazón”, le dijo la “Chola Chabuca”, ante lo cual Flor de Huaraz le agradeció sin poder contener el llanto. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)