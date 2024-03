Dilbert Aguilar volvió a los escenarios, sin embargo, la gran ausente fue Claudia Portocarrero. El cantante dijo que su expareja estaba ocupada y no tiene nada que ver con el conflicto que tuvo con su esposa Jhazmin Gutarra. Asimismo, Gutarra brindó declaraciones para ‘América Hoy’ y afirmó entre lágrimas que la modelo la hizo quedar mal. “Yo no tengo nada en contra de la persona, yo no sé por qué se tuvo que expresar o dar tal información falsa, pero fue un golpe muy duro para mi porque yo tenía una bonita comunicación con ella. Después de ver eso, me dejó molesta, incómoda”, expresó. (Fuente: América TV)