Austin Palao cuestionó la seguridad de reto de altura y dijo que no realizaría más este tipo de juegos, desatando el enojo del Tribunal. “Es preciso que en este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible [...] con todo el dolor de mi alma me he sentido muy asustado arriba y no vuelvo a hacer retos de altura”, afirmó. Fuente: [América TV]