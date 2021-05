Rosángela Espinoza reapareció en ‘Esto es Guerra’ tras ser suspendida y sus compañeros del programa tuvieron que elegir si se quedaba o no. Precisamente, Patricio Parodi fue uno de los que votó en contra del regreso de la popular ‘Rous’ y dijo que ella “se la pasa subiendo videos a sus redes sociales donde dice que no quiere estar acá, no entiendo por qué está acá”. (Fuente: América TV)