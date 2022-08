La actriz Yiddá Eslava relató, a través de su cuenta de Instagram, encontrarse en “shock” tras enterarse del fallecimiento del artista Diego Bertie. Además, la también esposa de Julián Zucchi pidió respeto hacia el actor y su familia. “Lo he conocido, no he tratado con él y eso no quita que pueda sentir tristeza”, expresó. (Fuente: @yiddaeslavap).