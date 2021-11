Ethel Pozo saludó la coronación de Isabel Acevedo en “Reina del Show” y señaló que pese al error que significó el inicio de la relación que la bailarina mantuvo con Christian Domínguez hace unos años, esto no la sepultó en su carrera artística. Estas declaraciones no pasaron por desapercibidas para el cantante, quien indicó que cada persona tiene su manera de pensar. No obstante, decir que fue un error o no le compete solo a las personas involucradas. (América TV.)