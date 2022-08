La presentadora del programa “América Hoy” se mostró contenta tras escoger su traje de novia y no dudó en inmortalizar, a través de diversas fotografías, el preciado momento. “Se acerca poco a poco el día soñado, me siento tan agradecida (…) por eso invité a mis mejores amigas de toda la vida, las del cole e infancia, a este lindo ‘Say yes to the dress’”, comentó la prometida del productor Julián Alexander. (Fuente: Instagram @lapozo)