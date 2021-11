La psicóloga Lizbeth Cueva hizo una curiosa pregunta a Ethel Pozo: “¿Te cuentan un chisme de tu pareja, ¿le dices o te haces la sorprendida?”. La conductora de ‘América hoy’ dijo que no preguntaría más y hablaría directamente con su pareja. Además, aclaró que ella no es chismosa porque los chismes no son buenos. Fuente: [América TV]