La modelo Fiorella Alzamora contó que debido a un inconveniente, su esposo y sus tres hijos no pudieron viajar a Perú por Año Nuevo. “Yo había dicho que mi esposo iba a ir a Perú (...) pero hubo unos inconvenientes y no pudieron viajar. Mi hijo perdió su pasaporte, entonces solamente yo como la mamá puedo sacarle otro pasaporte y yo estaba en Perú, entonces no pudieron viajar y yo regresé antes, entre otras cosas”. (Fuente: Instagram)