Florcita Polo dijo que no quería entrar en detalles sobre el fin de su matrimonio con el padre de sus hijos, Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz dijo que no hablará del ampay de Néstor Villanueva por respeto a su familia y a sus hijos. “En esta Navidad, ¿pasó algo para que reafirmes tu decisión de no dar marcha atrás? (...) ¿Ese regalito se llama ampay?”, preguntó Ricardo Rondón a la influencer, a lo que ella respondió de manera afirmativa. (Fuente: América TV)