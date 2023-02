Magaly Medina envió a uno de sus reporteros para que le consulte a Gabriela Herrera si es rentable trabajar como profesor en una academia de baile; algo de lo que habló Anthony Aranda hace unos días. La bailarina manifestó que no se gana mucho y que con el sueldo no te puedes dar una vida de lujos. “Sé que no pagan mucho, no es tan alto para pagarte un viaje a Dubai, no”, manifestó Herrera. (Fuente: ATV)