Gino Assereto y su hermano Jota Benz llegaron al set de Gisela Valcárcel para apoyar a Jazmín Pinedo en la gran final de ‘Reinas del Show’. El popular ‘Tiburón’ no dudó en responder a la ‘Chinita’, quien aseguró que fue a la gala por Gisela y no por ella. “Y después dice que no es celosa”, comentó el exchico reality. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)