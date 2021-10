Luego de que Jazmín Pinedo tildara a Gino Assereto de “estafador” por no haberse casado con ella, el popular ‘Tiburón’ decidió responder en el set de ‘En boca de todos’. “No lo comparto, yo cometí un error, no voy a hablar a detalle porque siento que no es el momento, pero si hay algo que yo cometí quizás fue un error de adelantarme a algo”, comentó el exchico reality. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)