Gisela Valcárcel se pronunció sobre el caso reciente de infidelidad de Óscar del Portal informado por varios medios de comunicación. “La intimidad de las personas es algo se debe respetar. Así sea mi marido, no tengo que ver que todo el mundo hable que me sacó la vuelta. Cuando alguien me sacó la vuelta, no tengo por qué juzgar a mi marido públicamente”, opinó mostrando su respaldo a Vanessa Químper. Fuente: Instagram