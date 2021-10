La conductora de ‘Reinas del Show’ consideró que el hecho de que el futbolista Rodrigo Cuba evite brindar declaraciones a la prensa no lo hace el bueno de la película, por lo que se permitió dudar de ello. “Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, sostuvo. (Fuente: América TV)