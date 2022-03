“Escucha, la combi me ha dejado lejos, he tenido que caminar un montón. Yo me he venido en combi, mana”, dijo Edson Dávila ‘Giselo’ cuando Ethel Pozo le preguntó la razón su tardanza. Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila estuvieron presentes en la celebración de los 25 años de su compañera de conducción en América Hoy, Brunella Horna. Fuente: Instagram