Edson Dávila le abrió las puertas de su casa a Natalie Vértiz para una entrevista en el programa ‘Estás en Todas’. Entre ellos, afirmó que le gustaría convertirse en padre en un futuro próximo. “Yo no tengo hijos, pero tranquilísimo, relajado. Sí me gustaría, me encantaría, no es fácil pero sí me gustaría. No es imposible... pero también se necesita seguir limpiando la casa”, expresó ‘Giselo’ entre risas. (Video: América TV)