Edson Dávila cuestionó que Valeria Piazza no haya estado presente en la última edición de ‘América Hoy’, pues días atrás fue presentada como el reemplazo de Brunella Horna. “Yo no estoy de acuerdo. Valeria Piazza, es feriado y no viene a trabajar, qué es esto, así recién entras al trabajo y estas pidiendo licencia”, expresó el popular Giselo. (Fuente: América Televisión)