La cantante Giuliana Rengifo lanzó una advertencia a Leysi Suárez, con quién se enfrentará en un duelo de baile en “El Gran Show”. En el programa “Estás en Todas”, la artista señaló que ya no será “blanda” y no se dejará atacar. “Así como ha dicho que soy pesadita para bailar, le he dicho que nunca la he escuchado cantar”, expresó. (Fuente: América TV).