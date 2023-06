Giancarlo Castillo, manager de Yahaira Plasencia, se comunicó vía telefónica con ‘América Hoy’ y dijo que la cantante no se referirá a Nicole Akari, quien la acusó de no devolverle unos aretes de diamente que le prestó. Tras ello, Janet Barboza criticó la actitud de la salsera. “Te acusan de deber plata y que ahora te acusan de que no devuelves las cosas, no quiero decir otro nombre, se ve feo. Yahaira está en la responsabilidad de aclarar, a través de ella o de su manager, cuando se hace una acusación tan delicada”, expresó la popular ‘Rulitos’. (Fuente: América Televisión)