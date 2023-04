(Fuente: AméricaTV

)

“Él sacó un comunicado que se iba de las redes porque quería dar su apoyo a su expareja Keiko Fujimori, pero no pudo con los comentarios de que su cuerpo no es real, eso le dolió más, que le dijeran que su cuerpo no es natural”, expresó Janet Barboza en la última edición de América Hoy.