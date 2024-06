“Las cosas como son. A Pamela López no la hemos visto tirada en el piso poniéndole esposas, No la hemos visto en esas circunstancias”, dijo de manera enfática la conductora de televisión Janet Barboza tras escuchar las declaraciones de Sofía Franco quien no estaba de acuerdo con la comparación con Pamela López, quien ha perdonado tantas veces a su pareja. (VIDEO: América TV)