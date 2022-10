Jimmy Santy, cantante peruano de la nueva ola en la década de los 60′, narró cómo conoció y ayudó a Juan Gabriel para que se inicie en la música. “A Alberto Aguilera Valadez (más conocido como Juan Gabriel) lo conocí en la ciudad de Juárez limpiando carros. Era un chico muy pobre, que no tiene nada de malo. Me dio un cassette y lo llevé al DF. Me respondieron que era una música muy simple. Harta cachetada les pegó porque fue el rey de México”, narró el intérprete de ‘Chin chin’. (Fuente: Latina TV