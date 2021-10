Conductora de “Esto Es Guerra” no ocultó su molestia luego de que no encontrara ninguna notificación tras la reactivación de las redes sociales. “Colapsaron las redes y cuando regresaron no tenía ni un mensaje. No tengo nada, estoy más seca que Sechura. Estoy buscando algo, estoy desesperada”, comentó. (Fuente: América TV)