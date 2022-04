La hija del popular Andrés Hurtado compartió un peculiar video en sus redes sociales y no dudó en agradecer su fama y fortuna. “Dios me bendijo y me hizo rica y famosa porque él sabe que no soy doméstica, no nací para estar en la cocina, nací para contratar chefs”, manifestó. El clip que usa la influencer pertenece a la cantante Cardi B. (Fuente: Instagram @josetty1)