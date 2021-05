La madre de Josimar, Isabel Farfán, acompañó al salsero en la reciente gala de ‘El Artista del Año’ y no dudó en salir a defender a su hijo, quien fue acusado de no haberle pagado a un arquitecto 200 mil soles. ”El señor está equivocado, él tiene que tener en cuenta lo que mi hijo ha invertido, no puede decir que le debe 200 mil, ya le dio 300 mil y la casa no hizo ni siquiera un 20%”, sostuvo la madre del salsero. (Fuente: América TV)