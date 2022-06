La pareja de esposos respondió contundentemente al comentario de un seguidor de Schwarz en Instagram. La modelo negó protagonizar un video junto a su actual esposo, Ezio Oliva, en el año 2014. Además, cuestionó a los críticos de dichas imágenes. “La del video no soy yo”, aclaró la modelo, y agregó: “Pero si lo fuese, no entiendo ¿Cuál sería el problema? (a mis hijas les) enseñaría que lo mejor es no grabarse teniendo relaciones porque les podría pasar, pero al final es decisión de ellas”. Mientras tanto, el intérprete compartió el mensaje de su pareja comentando: “Con mucho amora para aquellos que no superan el tema de mi video”. (Fuente: Instagram @karenschwarzespinoza)