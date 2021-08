Korina Rivadeneira estuvo presente en América Hoy para contar qué es lo que espera en la final de Reinas del Show. Al respecto, Ethel Pozo le preguntó si ser venezolana es algo que le juega en contra. “Sí, de todas maneras, hay una racha de comentarios de que hay favoritismo, de que me quieren regalar la corona (...) Me molesta muchísimo porque yo creo que merezco estar en la final, me he esforzado muchísimo”, (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)