La creadora de contenido habló sobre su transición como mujer trans y aseguró que ya no le teme a las críticas, pues lo primordial para ella era la aceptación de su madre. “Mis hermanos están ahí, aceptándolo, pero lo que más me importa es lo de mi mamá. Ella ya me aceptó, estoy tranquilo, feliz”, afirmó. (Fuente: América TV)