Lady Guillén fue sorprendida en el programa ‘Reinas del Show’ con la aparición de su hija por primera vez en un set de televisión. “Es la primera vez que la tengo en televisión y en cámaras. La he cuidado tanto durante estos tres años y tenerla aquí es el mejor regalo que me has podido dar Gisela”, expresó entre lágrimas la conductora. (Fuente: AméricaTV https://www.americatv.com.pe/)