Los artistas conocidos como “Chikiplunes” sorprendieron al confesar entre lágrimas que su relación atravesó por una crisis. José Luis Ríos y Katy Prado aprovecharon el Día de San Valentín para reconocer sus errores y pedirse disculpas. “Si errores he tenido, como cualquier ser humano que haya sido, si no he podido darte lo que tú quisieras, mis disculpas sinceras”, expresó el popular ‘Chikiplún’. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)