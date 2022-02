Tras ser presentada en la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, Luciana Fuster volvió a referirse al tema del cyberbullying y la depresión. La modelo contó que los ataques la han llevado a pasar muchos días llorando en su cuarto. “Yo estoy en mi casa, por lo general comparto mucho con mi familia. Pero tengo días en los que no quiero ni ir al cuarto de mi mamá, porque yo estoy llorando y no quiero que ella me vea así”, narró entre lágrimas la influencer. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)