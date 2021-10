Luciana Fuster preocupó a sus seguidores al denunciar a través de sus redes sociales que ha detectado a un par de vehículos siguiéndola e, incluso, quedarse estacionados afuera de su casa. “No puedo vivir tranquila así, me asusta por mí y mi familia. No sé quiénes son y me asusta”, señaló la modelo. (Fuente: Instagram)