Luciana Fuster visitó ‘Mande quien mande’ para compartir sus preparativos después de coronarse en el Miss Grand Perú y su dedicación para representar a nuestro país en el certamen internacional que se llevará a cabo en Vietnam. “Bueno, yo estoy en la radio, en ‘Esto es guerra’, entonces conversando con los productores, todo se soluciona (le pondré pausa) porque se entiende obvio, es una responsabilidad. Como lo dije el otro día: Internacionalmente ya no me llamo Luciana Fuster, ahora me llamo Perú, entonces represento al país entero”, expresó la chica reality. (Fuente: América TV)