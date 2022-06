¿Envía indirectas a las presentadoras de América Televisión? La conductora del programa “Magaly TV La Firme” envió un firme mensaje, a través de sus redes sociales, tras su enfrentamiento con la modelo Jazmín Pinedo. “No, mi amor, no le tengo envidia a nadie. Lo que yo quiero lo tengo, y lo que no es porque no me interesa”, comentó. (Fuente: Instagram @magalymedinav)