Luego de que le lluevan críticas en redes por hacer “tiktoks” a su edad, la exconductora descartó que vaya a cambiar su estilo. “Lo que me causa extrañeza es la gente que se toma el trabajo de escribirte cosas. Puedes o no estar de acuerdo con algo, pero si lo hacen de forma hiriente, no sé qué quieren lograr”, comentó. (Fuente: América TV)