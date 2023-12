Mariela Zanetti reveló en ‘América Hoy’ que Christian Domínguez la perseguía en los estudios de América TV, cuando ella formaba parte de ‘Risas en América’. “Christian me perseguía, en esa época, lo voy a decir públicamente, es verdad. Una vez yo estaba saliendo de los estudios de América TV y el señor se cruza conmigo y me arrincona contra la pared”, expresó la exvedette. Sin embargo, el cantante se defendió: “Ella sabía perfectamente (que a mi me gustaba) porque yo comentaba, entonces como sabía me ponía nervioso, se acercaba y me decía “hola”. Hasta que un día, dije no, ahora pues (y la arrinconó)”, relató el cumbiambero. (Fuente: América TV)