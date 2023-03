Melissa Paredes se despidió este miércoles 8 de marzo de la conducción de ‘Préndete’. En medio del programa la modelo confirmó lo que Rodrigo González ‘Peluchín’ había revelado, su no renovación de contrato. “Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta”, expresó la exesposa del ‘Gato’ Cuba. (Fuente: Panamericana TV)