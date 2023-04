La ex conductora de “Préndete”, Melissa Paredes, aclaró los rumores sobre estar esperando un hijo de Anthony Aranda. A través de su cuenta de Instagram, la modelo aseguró que no está embarazada y su aumento de peso se debía a su hipotiroidismo. “Estoy gordita, me olvidé de tomar mis pastillas”, expresó. (Fuente: @melissapareds)