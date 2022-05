La modelo se mostró contenta tras recibir un tierno regalo. A través de sus redes sociales, la exesposa del futbolista Rodrigo “Gato” Cuba se mostró conmovida por el gran ramo de rosas que recibió de alguien especial. “Me imagino que me lo mando él, definitivamente me alegraron la tarde. Huelen delicioso”, manifestó conmocionada la ex conductora de TV. (Fuente: Instagram)