Micheille Soifer sorprendió a sus seguidores con su regreso a la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ por sus 10 años. “¿Está aquí? No, no me di cuenta. ¿Qué se siente ‘Rous’ pasar desapercibida?“, bromeó la popular ‘Michi’ al ser consultada por Rosángela Espinoza. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)