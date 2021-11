Micheille Soifer se mostró muy contenta con el físico que ha logrado conseguir y contó que hasta la comparan con JLo o Beyoncé. “A mí me confunden con Jennifer Lopez cada que salgo a la calle y de verdad ya estoy cansada. Ahora me vieron y me dijeron Beyoncé, cálmense gente”, comentó la popular ‘Michi’. (Fuente: Latina TV | https://www.latina.pe/)