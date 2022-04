En el programa En Boca de Todos, le consultaron a Michelle Soifer por el valor de sus joyas, pues existe el rumor que le habrían costado 50 mil dólares. “Si he podido en su momento engreír a otras personas, por qué no me voy a engreír yo. Todo lo que pueda invertir en mi persona para yo ser feliz, lo voy a hacer siempre, porque por eso trabajo, por eso me mato todos los días trabajando, para darme mis gustos”,