La actriz Natalia Salas relató su experiencia asistiendo a una consulta con un médico mastólogo por sospechas de alguna complicación. Según detalla la artista, su médico le aclaró que no se trataba de algo maligno sino un “nódulo” a causa de la lactancia. “Que no me alarme, que no era nada negativo”, expresó. (Fuente: nataliasalasz).