La discusión surgió cuando Choca Mandros eligió comer dulce de tocosh antes de elegir a Natalie como su personaje del espectáculo favorito. “La verdad voy a ver lo de mi contrato a fin de mes. No puede ser que ni por respeto a tu compañera, no pude ser que no puedas decir que soy tu favorita”, dijo. (Fuente: América TV)