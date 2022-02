Patricio Parodi se pronunció sobre el caso de Luciana Fuster y no dudó en mostrarse afectado por esta situación. “De hecho me afecta saber que la persona que quiero está mal, pero es algo que ha pasado por mucho tiempo (…) Yo no comparto en lo absoluto la manera cómo se meten a invadir y vulnerar la privacidad de cada persona. Respeto que seamos personajes públicos, pero tiene que haber un límite”, manifestó el popular ‘Pato’. (Fuente: AméricaTV | https://www.americatv.com.pe/)