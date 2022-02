El chico reality dijo que no esconde cuando sale con Luciana Fuster. “La palabra oficialización está mal empleada por algunas personas. Ya dijmos que estamos saliendo, cuál es el problema. No me estoy escondiendo de nadie. Pasamos un tiempo en que nos estábamos conociendo y después del viaje, dijimos esto puede funcionar, vamos para adelante”, dijo Patricio. Fuente: América